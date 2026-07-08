Wimbledon 2026, Zverev rompe l’incantesimo Fritz e vola in semifinale

Continua il momento magico negli Slam di Alexander Zverev. Dodicesima vittoria consecutiva nei Major per il numero tre del mondo, che dopo essersi finalmente sbloccato con il titolo conquistato al Roland Garros, ha raggiunto la prima semifinale della sua carriera a Wimbledon. Lo ha fatto battendo con il punteggio di 6-4 6-4 6-2 quel Taylor Fritz che lo aveva sconfitto negli ultimi sette incroci, l’ultimo dei quali qualche settimana fa nella semifinale dell’Atp 500 di Halle. Per il tedesco si tratta dell’undicesima semifinale in carriera raggiunta nelle prove del Grande Slam.

Partita complicata sin dalle prime battute per Fritz, che, dopo aver mancato due palle break nel secondo gioco, perde il servizio e a manda Zverev in vantaggio 2-1. Il tedesco riesce a mantenere il vantaggio e, annullando altre due palle break sul 5-4 in suo favore, chiude il primo set. A inizio secondo, Fritz chiede l’intervento del fisioterapista per un problema nella zona del ginocchio destro e nel nono game cede ancora la battuta. Stavolta in maniera agevole Zverev chiude la frazione e nel terzo set dilaga grazie ai break messi a segno nel terzo e nel quinto gioco.