Masters 1000 Madrid 2026: cambia l’avversario di Berrettini: forfait per Collignon

Cambia a sorpresa l’avversario di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Madrid 2026. L’azzurro avrebbe dovuto esordire nel secondo “1000” stagionale su terra contro Raphael Collignon, ma il belga ha dato forfait, per motivi ancora sconosciuti.
Collignon, attuale n.61 del mondo con un best ranking di n.59, arrivava da un buon momento di forma, impreziosito dalla vittoria su Flavio Cobolli a Miami e dal back-to-back al Challenger di Monza. Il ritiro modifica quindi il primo turno dell’azzurro, che ora affronterà Dino Prizmic.
Resta invariato il programma: Berrettini scenderà in campo mercoledì 22 aprile, nel secondo match dalle ore 11 sul Manolo Santana Stadium. In caso di vittoria, il romano troverebbe subito un test più impegnativo contro Ben Shelton, fresco vincitore dell’ATP 500 di Monaco di Baviera proprio in finale su Cobolli.