Australian Open 2026, cinque leggende in campo per una opening ceremony da applausi (VIDEO)

Cinque leggende del tennis sono scese in campo durante la cerimonia di apertura dell’Australian Open 2026, regalando al pubblico di Melbourne uno spettacolo tanto nostalgico quanto divertente. Gli spettatori australiani hanno potuto nuovamente godere della presenza di Roger Federer, che insieme a Pat Rafter, Lleyton Hewitt, Andre Agassi e Ashleigh Barty ha dato vita a un’esibizione di doppio dal sapore unico.

Le coppie iniziali, per i primi due set, erano formate da Federer e Agassi, opposti a Rafter e Hewitt. I set sono stati disputati in versione next gen, al meglio dei quattro game, con deciding point sul 40-40, rendendo il ritmo rapido e lo spettacolo ancora più coinvolgente.

Dopo i primi due parziali, chiusi sul punteggio di 4-2 e 2-4, prima dell’inizio del terzo set è arrivato un cambio che ha entusiasmato ulteriormente il pubblico: è infatti subentrata Ashleigh Barty, ex numero uno del mondo e beniamina di casa, al posto di Andre Agassi.

Il cambio si è rivelato decisivo e ha assicurato il successo alla coppia guidata da Roger Federer, che ha conquistato anche il terzo set con il punteggio di 4-2. Una vera e propria giornata di festa, impreziosita da sorrisi, battute e scambi spettacolari, in un clima rilassato ma carico di emozione.

Il match è stato reso ancora più memorabile da una simpatica e, a suo modo, storica interruzione: durante il gioco, Federer si è fermato per andare a stringere la mano a Novak Djokovic, presente in prima fila ad assistere all’esibizione. Un gesto spontaneo che ha scatenato l’applauso del pubblico e ha simbolicamente riunito sullo stesso palcoscenico alcune delle più grandi icone della storia del tennis.