Wimbledon 2026: medical time out per Fritz contro Zverev

Taylor Fritz ha richiesto l’intervento del fisioterapista durante il quarto di finale di Wimbledon 2026 contro Alexander Zverev. L’americano ha accusato un problema al ginocchio destro quando il punteggio era sul 4-6 2-1 in favore del tedesco. L’augurio è quello che possa riprendere la partita senza un ritiro per cause fisiche.

AGGIORNAMENTO 17:32 – Anche Fritz tiene il proprio turno di servizio, il problema parrebbe superato per l’americano.

AGGIORNAMENTO 17:29 – Zverev tiene il turno di battuta, punteggio sul 2-2 nel secondo set.

AGGIORNAMENTO 17:25 – Il gioco è regolarmente ripreso con Zverev al servizio.