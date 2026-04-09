Masters 1000 Monte-Carlo 2026, Fonseca: “Ogni match è un’opportunità per imparare e per dare il meglio di me”

“È stata una bella partita sin dall’inizio, ho giocato in maniera aggressiva. Ho messo pressione nei turni in risposta e servito bene. Sono felice dei miei primi quarti di finale in un 1000”. Queste le parole di Joao Fonseca nella conferenza stampa al termine del successo su Matteo Berrettini per 6-3 6-2 negli ottavi del Masters 1000 di Monte Carlo.

Il brasiliano, dopo alcune difficoltà nel match precedente con Arthur Rinderknech, ha disputato un ottimo incontro, con maggiore continuità di gioco. C’è stato solo un momento, come testimonia lui stesso, in cui si è trovato in difficoltà: “L’unica situazione in cui non sono stato molto concentrato è quando ho servito sul 2-1 nel secondo set, ma sono rimasto positivo e ritrovato subito il break”.

La prima volta in cui Fonseca e Berrettini si sono sfidati, nei gironi in Coppa Davis nel 2024, quando l’azzurro vinse in due set, il classe 2006 è rimasto impressionato dalla potenza del dritto del suo avversario: “Berrettini ha un gran dritto. La prima volta, in particolare, è stato difficile contenerlo, soprattutto perché eravamo indoor”.

ATTENZIONE AI DETTAGLI E OBIETTIVI

Un aspetto che nel tennis viene spesso sottovalutato è l’analisi del proprio avversario, cruciale per sapere come sfruttare al meglio le situazioni di gioco. Fonseca e il suo coach, Guilherme Teixeira, non tralasciano affatto la questione: “A lui piace molto analizzare dati e statistiche, a me saperne di più riguardo chi devo affrontare e come. È importante avere un piano di gioco e capire cosa migliorare”.

Le pressioni sul carioca sono da sempre molto ingenti a causa del suo enorme talento, ma il suo focus rimane improntato sul miglioramento e sulla crescita a livello tennistico: “Ogni match è un’opportunità per imparare e per dare il meglio di me. Voglio comunque vincere a tutti i costi. Alla fine della stagione sulla terra sarò contento se avrò fatto tutto ciò che posso”.