Internazionali d’Italia 2026: Basile sfiora l’impresa, Hijikata vince al tie-break del terzo

La prima volta di Pierluigi Basile nelle qualificazioni di un torneo ATP lascia l’amaro in bocca: il 2007 gioca una grandissima partita contro il Top 100 Rinky Hijikata, ma perde 5-7 7-6 7-6. Manca dunque l’accesso al turno decisivo della qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026, pur mostrando ottime cose. Basile si aggiudica il primo set rimontando un break di svantaggio, poi nel secondo non riesce a trovare l’allungo decisivo pur avendo quattro palle break e un match point.

Il rammarico più grande, però, deriva dal terzo e decisivo set: Basile breakka portandosi 6-5 con la chance di servire per guadagnarsi il secondo turno di qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Sul più bello pero, quando è in vantaggio 30-0, subisce la rimonta di Hijikata per poi arrendersi al tie-break. Rimane comunque una prestazione di spessore e di lotta per un ragazzo che dalla 677esima posizione del ranking ha sfiorato il match decisivo per qualificarsi in main draw.