Elisabetta Cocciaretto in finale al WTA di Hobart 2026: quanto guadagna e nuovo ranking aggiornato

Elisabetta Cocciaretto batte Antonia Ruzic ed è in finale nel WTA di Hobart 2026, in Australia. La tennista marchigiana prosegue la sua impressionante corsa in Tanzania, dove approda all’atto conclusivo della competizione dopo essere partita addirittura dalle qualificazioni. Sesta vittoria di fila e l’occasione di giocarsi la partita che vale il titolo nella giornata di sabato.
Per Cocciaretto prosegue il feeling con Hobart, torneo in cui aveva già raggiunto la finale nel 2023 perdendo da Lauren Davis. L’azzurra va a caccia del secondo titolo sul circuito maggiore dopo quello conquistato sempre nel 2023 a Losanna in finale contro la francese Burel.
Nel frattempo, bel balzo nella classifica WTA con sedici posizioni guadagnate verso il n°64 del ranking provvisorio grazie ai 163 punti conquistati finora. Per Elisabetta anche assegno al momento di $22.125.