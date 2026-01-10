Montepremi Wta Adelaide e Hobart 2026: soldi, punti, prize money

I montepremi e i prize money, con i punti per il ranking, del WTA 500 di Adelaide 2026 e WTA 250 di Hobart 2026. L’Australian Open si avvicina e nella settimana antecedente – come da tradizione negli ultimi anni – si gioca ad Adelaide e in Tanzania. Non ci sono le prime cinque giocatrici al mondo, che preferiscono prendere confidenza con i campi di Melbourne Park, ma ad Adelaide c’è la presenza della campionessa in carica dello Slam Down Under, ovvero Madison Keys. Il prize money complessivo del WTA 500 di Brisbane corrisponde a $1,206,446; al WTA 250 di Hobart cifre più modeste, con un prize money totale di $283,347.

MONTEPREMI E PUNTI WTA 500 ADELAIDE 2026

PRIMO TURNO – $ 11.920 (1 punto)

SECONDO TURNO – $ 13.735 (32 punti)

TERZO TURNO – $ 19.909 (60 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 37.640 (108 punti)

SEMIFINALE – $ 77.115 (195 punti)

FINALISTA – $ 134.600 (325 punti)

VINCITRICE – $ 214.530 (500 punti)

MONTEPREMI E PUNTI WTA 250 HOBART 2026

PRIMO TURNO –$ 3.065 (1 punto)

OTTAVI DI FINALE – $ 4.285 (30 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 7.025 (54 punti)

SEMIFINALE – $ 12.331 (98 punti)

FINALE – $ 22.125 (163 punti)

VINCITRICE – € 37.390 (250 punti)