ESCLUSIVA – Donati su Grant: “Madrid le ha lasciato tanta fiducia. Roma? Siamo pronti”

“Tyra sta bene, Madrid è stata una grande iniezione di fiducia. Ha avuto comunque tempo per recuperare e per lavorare su quello che abbiamo visto che a Madrid poteva funzionale meglio, quindi siamo riusciti a prepararci al meglio per Roma. Da italiana è sempre speciale essere qui e quindi siamo pronti. L’anno scorso Tyra aveva già avuto delle buone sensazioni su questi campi e ora siamo pronti per affrontare il torneo“. Parola di coach Matteo Donati, che in esclusiva ai microfoni di Spazio Tennis, ha parlato a pochi giorni dall’esordio di Tyra Grant agli Internazionali d’Italia 2026.

Reduce dal primo successo in un main draw di un torneo del circuito maggiore in quel di Madrid, la classe 2008 azzurra è pronta a ripetersi anche a Roma. “Dopo un inizio di stagione complicato la cosa più importante che la settimana di Madrid ha lasciato a Tyra è la fiducia – aggiunge Donati -. Quello che le ho detto è che mi è piaciuto molto il fatto che non abbia vinto solamente una partita contro una Top 100, ma abbia contuinato senza il giorno di riposo ad alzare sempre il suo livello come è riuscita a fare e per me è stato un segnale forte. L’obiettivo principale è che Tyra stia bene e che possa giocare più partite possibile e cercare di poter tirare fuori il meglio di lei ogni giorno“.

Donati si è poi espresso sul momento d’oro di Jannik Sinner: “Quello che sta facendo è unico. Siamo cresciuti con le imprese di Federer, Nadal e Djokovic che sembravano irraggiungibili ma lui si sta avvicinando a quello che hanno fatto loro. Avrà qualche giorno per recuperare dopo Madrid e da italiani speriamo riesca a fare quest’anno quello che non gli è riuscito lo scorso anno“.