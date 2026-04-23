Masters 1000 Madrid 2026: ritiro per Opelka contro Budkov Kjaer, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Reilly Opelka nel corso del primo set del primo set contro il qualificato Nicolai Budkov Kjaer nella sfida valida per il primo turno del Masters 1000 di Madrid 2026. Problema alla spalla per lo statunitense che sul finire del primo parziale, sul punteggio di 5-3 in favore del norvegese, è stato costretto al ritiro. Continua dunque il percorso del classe 20006 che dopo aver superato le qualificazioni centra il secondo turno dove affronterà Denis Shapovalov.

RITIRO OPELKA, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida è regolarmente cominciata, quindi parte dei siti scommesse rimborsa gli esiti (Ruud perdente, Auger-Aliassime vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo parziale, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.