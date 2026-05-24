Roland Garros 2026: Sonego-Herbert spostata di campo e orario

Cambiato il campo dove si sfideranno Lorenzo Sonego e Pierre Hugues Herbert nel match valido per il primo turno del Roland Garros 2026. I due si sarebbero dovuti affrontare sul Campo 14 al termine di Kenin-Stearns. Il derby tra le due statunitense potrebbe andare al terzo set e gli organizzatori hanno deciso di dirottare Sonego-Herbert sul Simonne-Mathieu. Il match inizierà tra pochi minuti dal momento che sono appena usciti dal campo Fonseca e Pavlovic.

AGGIORNAMENTO 20.10 – Il match è iniziato sul Simonne-Mathieu, punteggio di 1-1 con Sonego al servizio.