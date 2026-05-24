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Roland Garros 2026: Sonego-Herbert spostata di campo e orario

Redazione
By Redazione
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Lorenzo SONEGO of Italy during the third day of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 29, 2025 at La Defense Arena in Nanterre near Paris, France
Lorenzo SONEGO of Italy during the third day of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 29, 2025 at La Defense Arena in Nanterre near Paris, France

Cambiato il campo dove si sfideranno Lorenzo Sonego e Pierre Hugues Herbert nel match valido per il primo turno del Roland Garros 2026. I due si sarebbero dovuti affrontare sul Campo 14 al termine di Kenin-Stearns. Il derby tra le due statunitense potrebbe andare al terzo set e gli organizzatori hanno deciso di dirottare Sonego-Herbert sul Simonne-Mathieu. Il match inizierà tra pochi minuti dal momento che sono appena usciti dal campo Fonseca e Pavlovic.

AGGIORNAMENTO 20.10 – Il match è iniziato sul Simonne-Mathieu, punteggio di 1-1 con Sonego al servizio.

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