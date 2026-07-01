Wimbledon 2026: Djokovic chirurgico, tre set, quattro break e Tsitsipas eliminato

Dopo un primo turno molto complicato, Novak Djokovic mette il pilota automatico a Wimbledon 2026 e supera Stefanos Tsitsipas in tre set. 6-3 6-4 6-2 è il risultato finale, maturato in XXX. Il serbo, sempre a caccia dello Slam numero 25 della carriera, mette in campo una prova molto centrata e chirurgica in cui sfrutta ogni minima chance offerta dall’avversario. La partita, infatti, vive di equilibrio e buoni rendimenti al servizio. La differenza sta tutta nella capacità di sfruttare ogni piccola occasione: a Nole non ne sfugge una, mentre Stefanos non capitalizza né in apertura né in chiusura di match. Quella di Wimbledon è la dodicesima vittoria consecutiva di Djokovic su Tsitsipas, il greco non vince uno scontro diretto dal Masters 1000 di Shanghai 2019.

La partita

Djokovic trova il break nel quarto gioco del primo set e subito dopo annulla tre palle del contro-break. Dopodiché amministra fino al 6-3 finale. Il secondo set si conferma molto equilibrato, con i servizi che la fanno da padrone Tsitsipas paga carissima l’unica occasione concessa a Djokovic sul 4-4. Il serbo la sfrutta chirurgicamente, va a servire per il set e chiude 6-4. Il parziale decisivo presenta lo stesso canovaccio: due sole chances bastano a Djokovic per allungare di due break e chiudere, nonostante il brivido delle due palle break offerte proprio sul 5-2. Game, set and match. Al terzo turno – a cui arriva ininterrottamente da 17 edizioni consecutive – affronterà Arthur Rinderknech con cui non ci sono precedenti. Al contrario prosegue l’involuzione tecnica di Tsitsipas, ormai precipitato intorno all’ottantesima posizione del ranking ATP e lontano parente del tennista capace di raggiungere il terzo posto mondiale.

Le parole

“Sono davvero felice quando gioco qui, voglio sfruttare il buon momento” ha detto Djokovic nell’intervista rilasciata subito dopo la fine del match. Poi ha lanciato nuovamente la sfida a tutti gli avversari: “L’età è solo un numero, non vedo l’ora di giocare una partita outdoor visto che ne ho giocate due indoor”. Infine il serbo ha parlato del simpatico siparietto con la ball girl avvenuto alla fine del secondo set: “Queste cose succedono quando sei due set in vantaggio, non in svantaggio! Mi spiace se l’ho spaventata“.