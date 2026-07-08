Entry List Wta Toronto 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 1000 di Toronto 2026, in programma dal 2 al 13 agosto sul cemento all’aperto. Il circuito Wta vola in Canada per il primo dei due appuntamenti ‘1000’ in preparazione allo Slam newyorkese. Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto sono le due presenze azzurre in tabellone. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 1000 di Toronto.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA 1000 TORONTO 2026
Sabalenka, Aryna 1
Rybakina, Elena KAZ 2
Swiatek, Iga POL 3
Pegula, Jessica USA 4
Andreeva, Mirra 5
Anisimova, Amanda USA 6
Gauff, Coco USA 7
Svitolina, Elina UKR 8
Muchova, Karolina CZE 9
Bencic, Belinda SUI 11
Noskova, Linda CZE 12
Kostyuk, Marta UKR 13
Osaka, Naomi JPN 14
Shnaider, Diana 15
Jovic, Iva USA 16
Paolini, Jasmine ITA 17
Cirstea, Sorana ROU 18
Alexandrova, Ekaterina 19
Kalinskaya, Anna 20
Chwalinska, Maja POL 21
Keys, Madison USA 22
Bouzkova, Marie CZE 23
Fernandez, Leylah Annie CAN 24
Tauson, Clara DEN 25
Navarro, Emma USA 26
Mertens, Elise BEL 27
Potapova, Anastasia AUT 28
Li, Ann USA 29
Ostapenko, Jelena LAT 31
Eala, Alexandra PHI 32
Raducanu, Emma GBR 33
Vekic, Donna CRO 34
Bucsa, Cristina ESP 35
Siniakova, Katerina CZE 36
Cristian, Jaqueline ROU 37
Krejcikova, Barbora CZE 38
Wang, Xinyu CHN 39
Siegemund, Laura GER 40
Samsonova, Liudmila 41
Tjen, Janice INA 42
Sakkari, Maria GRE 43
Frech, Magdalena POL 44
Bejlek, Sara CZE 45
Cocciaretto, Elisabetta ITA 46
Marcinko, Petra CRO 47
Bartunkova, Nikola CZE 48
Parry, Diane FRA 49
McNally, Caty USA 50
Sonmez, Zeynep TUR 51
Bouzas Maneiro, Jessica ESP 52
Oliynykova, Oleksandra UKR 53
Valentova, Tereza CZE 54
Starodubtseva, Yuliia UKR 55
Sierra, Solana ARG 56
Kessler, McCartney USA 57
Gibson, Talia AUS 58
Linette, Magda POL 59
Boulter, Katie GBR 60
Ruzic, Antonia CRO 61
Golubic, Viktorija SUI 62
Stearns, Peyton USA 63
Zhang, Shuai CHN 64
Kasatkina, Daria AUS 65
Kalinina, Anhelina UKR 66
Osorio, Camila COL 68
Udvardy, Panna HUN 69
Rakhimova, Kamilla UZB 70
Ruse, Elena-Gabriela ROU 71
Birrell, Kimberly AUS 72
Pliskova, Karolina CZE 73
Bondar, Anna HUN 74
Zarazua, Renata MEX 75