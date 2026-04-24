Masters 1000 Madrid 2026, Sinner: “Forfait Alcaraz? Notizia davvero triste, spero torni presto”

“Carlos difendeva il titolo a Parigi e a Roma, è una notizia davvero triste, gli auguro di tornare il più presto possibile“. Così, nell’intervista in campo, Jannik Sinner, dopo il successo su Bonzi all’esordio nel Masters 1000 di Madrid 2026, sul forfait di Carlos Alcaraz per gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros.

IL MOTIVO DEL FORFAIT DI ALCARAZ

SINNER IN FUGA IN CLASSIFICA ATP

“Ho faticato molto a entrare in partita, ma me lo aspettavo perché questo è un campo con condizioni particolari. Posso migliorare un po’ per il prossimi turno. Ho cercato di rimanere mentalmente calmo, avrò tempo per fare degli aggiustamenti nel mio giorno di riposo”, ha aggiunto l’altoatesino sul match con il francese.