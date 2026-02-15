Montepremi Atp Doha 2026 con Sinner: soldi, punti ranking e prize money

Il montepremi ed il prize money, con i punti per il ranking, dell’ATP 500 di Doha 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio. Torna in campo Jannik Sinner dopo la parentesi australiana e in Qatar troverà il numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Saranno ovviamente i primi due giocatori del seeding, mentre non sarà al via il serbo Novak Djokovic. Per il vincitore 500 punti valevoli per il ranking maschile.
MONTEPREMI ATP 500 DOHA 2026
PRIMO TURNO – $ 22.095 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 41.345 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 77.625 (100 punti)
SEMIFINALE – $ 151.935 (200 punti)
FINALE – $ 285.095 (350 punti)
VINCITORE – $ 529.945 (500 punti)