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Wimbledon 2026, ritiro in doppio per Errani e Paolini

Tommaso Vitali
By Tommaso Vitali
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Sara Errani e Jasmine Paolini 3 - Photo Courtesy of China Open
Sara Errani e Jasmine Paolini 3 - Photo Courtesy of China Open

Jasmine Paolini e Sara Errani si sono cancellate dal tabellone di doppio di Wimbledon 2026. Le azzurre, vincitrici della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, avrebbero dovuto sfidare al debutto Mariia Kozyreva/Iryna Shymanovich. Al loro posto entrano in main draw Nicole Fossa Huergo e Tamara Korpatsch.

La scelta di ritarsi potrebbe essere stata presa in virtù del fatto che Paolini, al rientro dall’infortunio, ha staccato il pass per il terzo turno del singolare dove affronterà Maria Sakkari nella giornata di sabato 4 luglio.

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