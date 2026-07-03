Sette giocatori raggiungono il terzo turno a Wimbledon per la prima volta in carriera

Wimbledon 2026 regala storie nuove. Sette giocatori raggiungono per la prima volta in carriera il terzo turno ai Championships, un numero che racconta quanto il ricambio generazionale stia avvenendo in modo sempre più rapido anche sul verde londinese.

I nomi sono quelli di Marcos Giron, Zizou Bergs, Shintaro Mochizuki, Zachary Svajda, Arthur Fery, Rafael Jodar e Michael Zheng — sette percorsi diversi, sette debuttanti al terzo turno che si trovano ora a un passo dagli ottavi di finale. Non tutti affronteranno avversari abbordabili: Giron infatti se la vedrà con Zverev, campione del Roland Garros 2026, Svajda con De Minaur e Zheng con Auger-Aliassime, mentre Bergs e Fery si sfideranno tra loro in un match che avrà il vero sapore delle prime volte, così come Jodar e Mochizuki.

Accanto ai soliti nomi che dominano le fasi finali, cresce una generazione di giocatori che sta imparando a muoversi nei grandi palcoscenici. Per qualcuno di loro, fermarsi qui potrebbe essere già un traguardo. Per altri, potrebbe essere solo l’inizio.