Challenger 75 Milano 2026: ritiro per Basile contro Cecchinato, il motivo e cosa succede per le scommesse

Ritiro per Pierluigi Basile nel corso della sfida con Marco Cecchinato, valida per i quarti di finale del Challenger 75 di Milano 2026. Il tennista pugliese nel corso del secondo set ha deciso di abbandonare la sfida sotto 6-1 3-0 per un problema alla schiena.

RITIRO BASILE COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Basile perdente, Cecchinato vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi due set, che si sono conclusi. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.