Challenger 100 Bratislava 2026: Cinà vola in semifinale, battuto Kolar al set decisivo

É tornato a splendere Federico Cinà. L’azzurro si è imposto in rimonta su Zdenek Kolar con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 nei quarti di finale del Challenger 100 di Bratislava. Dopo il secondo turno al Roland Garros, sono arrivate ulteriori conferme sul piano del gioco e dei risultati.

Il siciliano classe 2007 , nonostante una prima parte di gara in cui è stato messo in difficoltà dal suo avversario, ha saputo riprendere in mano le redini del gioco e risalire la corrente. Le difficoltà al servizio sono state attenuate dalla freddezza nel cancellare numerose palle break, 11 su 16, a testimonianza della buona dose di personalità del giovane tennista. Il palermitano, quindi, sfrutta il buon momento per guadagnare ulteriore fiducia e il suo prossimo avversario in semifinale sarà il vincente della sfida tra Zsombor Piros e l’ex numero 58 del mondo Taro Daniel, per guadagnarsi un posto nell’atto conclusivo del torneo.