Wimbledon 2026, Cobolli è al terzo turno: sconfitto Duckworth in quattro set

Flavio Cobolli approda al terzo turno di Wimbledon 2026. Dopo la sofferta vittoria su Mariano Navone, il tennista romano, testa di serie numero 9 del tabellone, ha superato James Duckworth con lo score di 7-6(4) 3-6 7-6(3) 6-1. L’azzurro, che lo scorso anno si spinse sino ai quarti di finale prima di arrendersi a Novak Djokovic, sfiderà per un posto negli ottavi di finale Karen Khachanov, che ha invece avuto la meglio su Yannick Hanfmann.

Inizio complicato per Cobolli, che nella prima frazione non riesce a trovare opportunità nei game di risposta e deve arrivare al tie-break per conquistare il parziale d’apertura riuscendo a recuperare da uno svantaggio di 4-1. Il secondo set scivola via per il romano, che perde la battuta nel quinto game e poi ancora nel nono. Continuano per Flavio le difficoltà anche nel terzo set, dove ancora una volta è il tie-break a regalargli il sorpasso. Tutto più facile invece nel quarto, con Cobolli che scappa via sul 4-1 e poi trova un nuovo break che vale il passaggio del turno.