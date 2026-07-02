Berrettini torna a ruggire a Wimbledon: battuto Fils in quattro set

Matteo Berrettini continua il suo percorso a Wimbledon e conquista il terzo turno dello Slam londinese grazie al successo su Arthur Fils con il punteggio di 6-4 7-5 3-6 6-3. Dopo aver superato all’esordio Stan Wawrinka in quattro set, il romano conferma le ottime sensazioni sui prati dell’All England Club e torna tra i migliori 32 del torneo per la prima volta dall’edizione 2023.

Quello di Wimbledon rappresentava il primo torneo stagionale sull’erba sia per Berrettini che per Fils. L’azzurro arrivava a Londra dopo il buon cammino sulla terra battuta, culminato con i quarti di finale, mentre il francese tornava finalmente in campo dopo il lungo stop causato dall’infortunio rimediato agli Internazionali d’Italia di Roma. Alla distanza, però, è emersa tutta l’esperienza di Berrettini sui prati, superficie sulla quale ha già raggiunto una finale a Wimbledon.

La partita

L’azzurro parte con il piede giusto e dà subito l’impressione di essere in controllo della partita. Dopo un avvio senza particolari scossoni, è nel settimo game che arriva il momento chiave del primo set: Berrettini strappa il servizio a Fils e conserva il vantaggio fino al 6-4, chiudendo il parziale senza esitazioni.

Il secondo set è decisamente più equilibrato, con entrambi i giocatori che tengono i rispettivi turni di battuta. Sul 5-5, però, Matteo cambia marcia e trova il break che indirizza anche il secondo parziale. Chiamato poi a servire per il set, annulla con personalità una delicata palla break e chiude 7-5, portandosi avanti di due set.

Nel terzo arriva un leggero calo fisico del romano, che concede qualcosa in più al francese. Fils ne approfitta, alza il livello e riesce ad accorciare le distanze, imponendosi 6-3 e rimettendo momentaneamente in discussione l’incontro.

La risposta di Berrettini, però, non si fa attendere. Dopo il toilet break tra il terzo e il quarto set, il romano rientra in campo con un atteggiamento completamente diverso. Ritrova brillantezza, ottiene il break che decide il parziale e amministra il vantaggio con autorità fino al definitivo 6-3, chiudendo una partita di grande spessore.

Per Berrettini è una vittoria pesantissima, sia per il valore dell’avversario sia per il significato del risultato. Il romano torna infatti al terzo turno di Wimbledon per la prima volta dal 2023 e ora attende di conoscere il suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Jakub Mensik e Grigor Dimitrov.