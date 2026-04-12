Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Krawietz/Puetz campioni in doppio, ko Arevalo/Pavic

Il primo verdetto al Masters 1000 di Montecarlo 2026 è tutto tedesco ed è firmato Kevin Krawietz e Tim Puetz. La coppia, testa di serie numero 6 del torneo, ha vinto in rimonta la finale contro la numero 5, composta da Marcelo Arevalo e Mate Pavic, con il punteggio di 4-6 6-2 10-8, regalandosi quindi non solo il primo titolo del 2026, ma anche il primo grande successo su terra battuta.

Una partita equilibrata, sia nel risultato sia nelle percentuali in battuta, con la sola differenza che la coppia tedesca è stata più costante di quella croato-salvadoregna, la quale, tra secondo set e super tie-break decisivo, ha vinto solo un punto su undici con la seconda.

Un torneo splendido da parte di Krawietz e Puetz, che tornano a vincere un titolo su terra battuta dopo l’ATP 500 di Amburgo 2024 e, in generale, ad alzare un trofeo dopo quello prestigioso del Masters 1000 di Shanghai 2025.