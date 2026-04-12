Pigato batte Bossols a Madrid e vince il primo titolo Challenger della carriera

La classe 2003 Lisa Pigato ha conquistato il suo primo successo nel circuito Challenger, nella finale del 125 di Madrid contro la beniamina di casa Marina Bossols 6-4 6-0 in un’ora e quarantaquattro minuti.

Alla quarta finale dell’anno (due vinte, una persa), la bergamasca ha ottenuto il riscontro più illustre del suo giovane cammino e, a soli ventidue anni, le possibilità di ulteriori soddisfazioni sono ancora molte. Nuovo best ranking per l’azzurra, che da lunedì sarà in Top 160 WTA, attualmente alla 154esima posizione del ranking mondiale.

Benché il punteggio possa trarre in inganno, l’atto conclusivo del torneo è stato tutto fuorché scontato, in particolare nel primo set, in cui ci sono stati molti break e dove la spagnola ha avuto diverse chance per portarlo dalla sua parte. Il percorso verso la finale non è stato semplice: nei primi due turni Pigato ha dovuto rimontare sotto di un set, mentre nei quarti di finale con la macedone Lina Gjorcheska ha ribaltato un primo parziale sotto 0-4. Infine, la semifinale vinta con l’ex numero 54 del mondo Polina Kudermetova le ha dato un’iniezione di fiducia non da poco.