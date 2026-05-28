Roland Garros 2026: Cobolli fa pesare la classifica, batte Wu e vola al terzo turno

Flavio Cobolli vince e convince: sconfitto Wu Yibing con il punteggio di 6-4 6-4 6-4. Sarebbe potuta essere una giornata complicata per il romano: il suo avversario di giornata, il cinese Wu Yibing, è la classica mina vagante, il cui livello è difficile da prevedere. Si tratta infatti di un giocatore di grandissimo talento, con un timing sulla palla naturale e fluido, la cui carriera è stata gravemente influenzata dagli infortuni, soprattutto al piede sinistro. La mancanza di continuità lo ha costretto ad avere un andamento molto irregolare, da qui il livello altalenante.

Guardando il live ranking ATP, il numero 3 d’Italia (prima del torneo) si trova in un testa a testa proprio con Luciano Darderi, in campo contro l’argentino Francisco Comesana sul campo 6. La posizione numero 12, al momento occupata da Andrey Rublev, è raggiungibile da entrambi in questo torneo, risultati di Casper Ruud e Karen Khachanov permettendo.

COBOLLI NEL SUO ELEMENTO

Nel primo set si è vista subito la naturalezza di Cobolli nello sfruttare le opportunità offerte dalla superficie: Wu colpisce la palla in modo molto pulito, ma quella di Flavio è più pesante, con più rotazione. In più, i passi avanti al servizio da parte del romano sono sempre più lampanti. Quando le percentuali di prime non lo aiutano, come in chiusura di primo set, arrivano in soccorso la precisione e la varietà con la seconda palla. In particolare, è stato il kick da sinistra a fare la differenza, incentivato dall’out laterale particolarmente stretto del campo 7. Certo, andando avanti nel torneo accadrà sempre meno di giocare sui campi secondari, ma finché succede, Flavio se li gode.

TESTA E GAMBE

La differenza in campo è stata anche mentale. Il temperamento dell’italiano è stato un fattore: sebbene gli capiti di avere un umore altalenante, l’intensità massima non è mai in discussione, aspetto fondamentale con la prospettiva dei 5 set. Il cinese si è dimostrato molto più fragile da questo punto di vista, confessando il proprio disagio tirando la racchetta per terra dopo il set point perso nel primo parziale.

L’inizio del secondo set è l’esempio perfetto della potenza caratteriale del romano: il break subito nel secondo game è stato un fulmine a ciel sereno dettato da un momentaneo calo al servizio, ma non è bastato per destabilizzare Cobolli, che è tornato subito a macinare gioco, ottenendo il controbreak immediato.

È entrato poi in gioco uno dei protagonisti principali di questa prima settimana del Roland Garros 2026: il caldo. Oltre al pubblico sugli spalti, anche i giocatori in campo hanno cominciato ad accusare questa traversata del deserto ma di nuovo, il più duro a morire, è stato l’azzurro. La condizione fisica del cinese è andata via via scemando, facendogli perdere le tracce del suo avversario a partire dalla metà del secondo set. Il terzo set, senza storia, non è stato che il proseguo dell’andamento del secondo: il serbatoio psicofisico di Wu era ormai a secco, e Cobolli non ha dovuto fare altro che amministrare la situazione.

PROSEGUE IL CAMMINO: IL TABELLONE

Flavio Cobolli arriva dunque al terzo turno del Roland Garros per la seconda volta consecutiva. Nel 2025 arrivò a Parigi fuori dalle teste di serie, e perse da Alexander Zverev 6-2 7-6(4) 6-1. Questa volta, forte della sua classifica, avrà una partita più morbida sulla carta: attende infatti il vincitore della partita tra Learner Tien e Facundo Diaz Acosta.