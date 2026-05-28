Roland Garros 2026, Cahill sul programma diurno di Sinner: “Per noi non è un problema giocare sotto il sole”

Darren Cahill ha parlato ai microfoni di TNT Sports prima della sfida di secondo turno del Roland Garros 2026 tra Jannik Sinner e Juan Manuel Cerundolo, commentando la scelta dell’organizzazione di far di aprire il programma sul Philippe-Chatrier al n.1 del mondo sotto il sole parigino. “Penso che se stessimo cercando di evitare il sole, chiederemmo la partita di notte. No, lo sapevamo dopo la nostra prima partita. Quindi, per noi, non aveva importanza e non è un problema”. Così Cahill ha risposto riguardo alle condizioni climatiche e alla programmazione del match del numero uno del mondo.