Roland Garros 2026: Shapovalov: “Sono felice che la stagione su terra sia finita”

“In questo momento sono davvero felice che la stagione su terra sia finita, non vedo l’ora di andare sull’erba. In una vita tennistica ideale il mio sogno sarebbe una stagione senza terra battuta”. Così Denis Shapovalov ha parlato a Sky Sport dopo l’eliminazione al Roland Garros 2026 per mano di Faria in tre set, arrivata al termine di uno swing sulla terra decisamente deludente per il canadese.

Il classe 1999 ha infatti raccolto soltanto due vittorie in cinque tornei giocati sulla terra battuta: primo turno al Masters 1000 Monte-Carlo, quarti di finale all’ATP 500 di Monaco, eliminazione all’esordio al Masters 1000 di Madrid, primo turno anche agli Internazionali d’Italia e infine l’uscita immediata al Roland Garros. Un bilancio sicuramente negativo per Shapovalov, che ora guarda con entusiasmo all’inizio della stagione sull’erba, superficie storicamente molto più adatta alle caratteristiche del suo tennis.