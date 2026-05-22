Roland Garros 2026: Ritiro per Zavatska contro Bronzetti, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Katarina Zavatska nel match contro Lucia Bronzetti, valido per il turno decisivo delle qualificazioni del Roland Garros 2026. La tennista ucraina è stata costretta ad abbandonare l’incontro nei primi game del terzo set, dopo aver accusato problemi fisici già nel finale del secondo parziale alla gamba destra. Zavatska aveva avuto ben tre match point nel secondo set, senza però riuscire a chiudere la sfida, con Bronzetti capace di ribaltare il parziale al tie-break. Al termine del set l’ucraina aveva richiesto un primo medical timeout, prima che la situazione peggiorasse definitivamente nel terzo game del parziale decisivo.

RITIRO ZAVATSKA, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Zavatska perdente, Bronzetti vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative al primo set, che si è concluso. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.