ATP 500 Barcellona 2026, Sonego: “Alti e bassi, tornare da un infortunio lungo non è facile”

“Ho fatto fatica a tenere alto il livello per tutta la partita. Ci sono stati alti e bassi: nel primo set abbiamo giocato entrambi un po’ con il freno a mano tirato. Nel secondo set c’è stato un piccolo calo, ma Martinez è un giocatore solido sulla terra. Sono contento di come ho reagito e di aver portato a casa la partita. Mi sono costruito negli ultimi mesi un po’ di fiducia e consapevolezza in me stesso. Stavo giocando un bel tennis a fine scorsa stagione e a inizio anno. Ero contento del mio percorso e tornare da un infortunio non è mai facile”. Queste le parole di Lorenzo Sonego, in zona mista, dopo il successo su Pedro Martinez – con il punteggio di 6-2 2-6 6-4 – nel primo turno dell’ATP 500 di Barcellona 2026.

“Ho ripreso a giocare solo la scorsa settimana. Con il problema al polso non ho potuto lavorare molto, ma ci siamo chiariti le idee con Santopadre su come proseguire e sul percorso. Purtroppo l’infortunio mi ha tolto dal campo per tanto tempo e sono contento di essere tornato a competere. Cercherò di godermi al meglio questo torneo“, prosegue sul rapporto con il suo allenatore Vincenzo Santopadre il torinese, che sa di dover gestire il problema al polso che lo aveva tenuto fuori dall’Australian Open: “Giochiamo tanto e le condizioni sono sempre molto difficili. Il polso è la parte del corpo che usiamo di più ed è normale avere qualche problema. Ho sempre sofferto di qualche problema al polso per un osso che sbatte sul tendine e crea qualche infiammazione. Dovrà cercare di gestirlo al meglio e di lavorare molto sul recupero, in questo momento sto migliorando. Ho qualche problemino a freddo ma la partita di oggi mi è servita come test e credo sia stata una giornata positiva”, conclude Sonego, che al secondo turno affronterà il vincente del match tra Rublev e Navone.