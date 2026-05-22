Qualificazioni Roland Garros 2026, Bronzetti stacca il pass per il main draw

Lucia Bronzetti supera anche il terzo turno di qualificazioni al Roland Garros 2026. La tennista azzurra, reduce dai successi su Varvara Lepchenko e Lucrezia Stefanini, stacca il pass per il main draw del secondo Slam stagionale grazie alla vittoria ottenuta su Katarina Zavatska, costretta al ritiro per un problema alla gamba destra sul punteggio di 3-6 7-6(4) 3-0.

Partenza difettosa di Bronzetti che nel secondo game perde la battuta ai vantaggi ed è subito costretta a rincorrere. Zavastka allunga sul 5-1 e poi è solida nel rintuzzare il tentativo di rimonta dell’azzurra per chiudere il primo set con il punteggio di 6-3. Nel secondo la romagnola recupera un break di svantaggio ma non riesce a mantenere il comando e Zavatska sul 5-4 si procura la chance di servire per il match. Dal 40-0 si fa recuperare però e, annullando tre match point di fila, Bronzetti rimette tutto in discussione. L’azzurra cede nuovamente la battuta, ma poi riesce ancora una volta a trovare il controbeak e al tie-break si impone per 7 punti a 4. In evidente difficoltà fisica per un problema alla gamba destra, Zavatska non riesce più a muoversi e getta la spugna in svantaggio 0-3 nel terzo set.