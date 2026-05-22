Roland Garros 2026, Djokovic su Sinner: “È impressionante su tutte le superfici, senza Alcaraz le sue chance aumentano”

Jannik Sinner, dopo aver conquistato anche il trono di Roma nel torneo degli Internazionali d’Italia e raggiunto il traguardo del successo nei primi cinque Masters 1000 dell’anno, nonché quello di aver completato il Career Golden Masters, non vuole fermare la sua corsa. Come già detto più volte dall’altoatesino nel corso del 2026, l’obiettivo principale per quest’annata rimane il Roland Garros, unico Slam mancante nella sua prestigiosa collezione.

Chi ne sa qualcosa riguardo a titoli major, ossia il 24 volte campione Slam Novak Djokovic, ha espresso nella conferenza stampa pre torneo il proprio pensiero sullo stato attuale dell’azzurro e sulla sua capacità di adattarsi con successo su ogni campo: “È incredibile, impressionante su tutte le superfici. Ha provato di essere dominante anche sulla terra. So quanto è difficile essere uno dei soli due tennisti ad aver vinto tutti i Masters 10000”.

U NA GRANDE OPPORTUNITÀ

Il serbo ha poi dichiarato che al Roland Garros Sinner avrà una grande occasione, vista l’assenza del suo più grande rivale, Carlos Alcaraz, per completare il lotto dei titoli Major: “A Parigi vorrà completare il Career Slam, senza Carlos le sue chance aumentano”. Infine il classe ’87 ha chiuso con una battuta riguardo la ‘terza sconfitta dell’anno’ del numero uno del mondo contro Gael Monfils e Elina Svitolina, avvenuta nel corso dell’evento dedicato al francese che si ritirerà al termine dela stagione: “Ieri ha perso per la terza volta nel 2026, con Monfils e Svitolina”.