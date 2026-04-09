Masters 1000 Monte-Carlo 2026: programma, orari e ordine di gioco venerdì 10 aprile con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 10 aprile del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Ad aprire il programma sul Court Ranieri III sarà il match tra il brasiliano Joao Fonseca e il tedesco Alexander Zverev. Sul campo centrale, nel secondo incontro di giornata, sarà poi il turno di Jannik Sinner, che affronterà Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale. Nel corso della giornata spazio anche a Alcaraz o Etcheverry opposti al vincente del match tra Lehecka e Bublik.

IL PROGRAMMA COMPLETO

COURT RAINIER III

ore 11.00 – Fonseca vs (3) Zverev

a seguire – (2) Sinner vs (6) Auger-Aliassime

a seguire – (1) Alcaraz o Etchevery vs (11) Lehecka o (8) Bublik

a seguire – Vacherot o (PR) Hurkacz vs (Q) Blockx o (5) De Minaur