Ritiro a fine stagione per Goffin: “Ho dato tutto per questo sport” (VIDEO)

David Goffin ha annunciato il ritiro dal tennis al termine della stagione, a seguito, dei ripetuti infortuni subiti nel corso degli ultimi anni. Lo ha comunicato tramite un video sui social, in cui si è mostrato grato delle emozioni provate lungo il suo viaggio: “Ho dato tutto per questo sport, ho ricevuto più di quanto mai potessi immaginare. Sono grato a tutte le partite, le battaglie, le sconfitte e le vittorie. È per questo che è stata una delle scelte più difficili della mia vita”.

In carriera il belga ha conquistato sei titoli, il cui più prestigioso è l’ATP 500 di Tokyo, quattro quarti di finale Slam e due argenti in Coppa Davis con la sua nazionale. Negli ultimi dodici mesi non ha trovato continuità dal punto di vista fisico, nonostante, un anno fa, nel Masters 1000 di Miami batteva in tre set Carlos Alcaraz.