Internazionali d’Italia 2026: Svitolina passa su Swiatek e raggiunge Gauff in finale

Altra impresa di Elina Svitolina agli Internazionali d’Italia 2026. La tennista ucraina – testa di serie numero 7 del tabellone – dopo aver fatto fuori la n.2 Wta Elena Rybakina mette in piedi un’altra prova vintage ed elimina la tre volte campionessa a Roma Iga Swiatek. 6-4 2-6 6-2, in due ore e 16 minuti di gioco, il punteggio in favore di Svitolina che, come già successo con Rybakina, annulla un quantitativo industriale di palle break. Contro la kazaka ne aveva cancellate 16/20 e contro la polacca ne aggiunge altri 11 di 16 concesse. L’ultimo passo per Svitolina sarà la finale di sabato, che la vedrà opposta alla statunitense – finalista in carica – Coco Gauff.