Roland Garros 2026, Andreeva sulla protesta dei tennisti: “Siamo tutti uniti in questa decisione”

“Ci sono ancora delle volte in cui sono dura con me stessa perché non sono contenta di come gioco o del risultato. Ultimamente però sta andando meglio, cerco di pensare positivo e questo mi porta a fare buone cose”. A pochi giorni dall’inizio del Roland Garros, Mirra Andreeva si è espressa riguardo alcune questioni nella conferenza stampa pre-torneo, tra cui quella del complicato rapporto con sé stessa, che negli ultimi tempi però, grazie ad un nuovo approccio, sta portando dei frutti.

La russa ha poi proseguito sul controverso tema dei compensi, che sta prendendo piede sempre di più nel circuito dopo l’annuncio del parziale sciopero da parte di tennisti e tenniste nei confronti dei media, e che andrà in scena nello Slam parigino: “Io supporto i giocatori e siamo tutti uniti in questa decisione. Credo sia bello che tutti siano insieme e abbiano la stessa opinione a riguardo. Detto ciò, ognuno di noi darà il massimo in campo”.

APPROCCIO TRA SINGOLARE E DOPPIO

Nello sporto in generale le aspettative possono essere molto difficili da sostenere, la classe 2007 lo sa bene, abituata sin dai primi tempi nel circuito ad essere una delle giocatrici più attese. Questo però non avviene nel doppio, dove la parola d’ordine è divertirsi: “Nel doppio non sono stressata e nervosa come in singolare, sono solo concentrata sul divertirmi. Mi ricorda quando giocavo con mia sorella a ping-pong. In singolare spesso pongo molta pressione su di me”.

DIVERSA TIPOLOGIA DI COACH

Dal 2024 Conchita Martinez è diventata l’allenatrice di Andreeva. La spagnola ha alle spalle un passato da grande tennista, con un titolo Major a Wimbledon nel 1994 e due ulteriori finali all’Australian Open e Roland Garros, garanzia, quindi, di esperienza ad alti livelli. La russa ha dichiarato come la scelta di un allenatore uomo o donna sia semplicemente personale: “Cambia da persona a persona se scegliere un allenatore o un’allenatrice. Io mi trovo alla grande con Conchita, mi capisce più di chiunque altro, ci è già passata e ha molta esperienza. Sono molto contenta che sia lei a seguirmi”.