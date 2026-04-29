Challenger 175 Cagliari 2026: buona la prima per Cadenasso, Carboni ko in due set

Gianluca Cadenasso non sbaglia all’esordio nel Challenger 175 di Cagliari e archivia la pratica Lorenzo Carboni con il punteggio di 6-3 6-1 in un’ora e mezza di gioco.
Un primo set meno semplice di quanto si possa pensare, con il classe 2004 costretto a rimontare sotto di un break, mentre nel secondo parziale sfrutta alla grande le diverse occasioni a disposizione.
In ripresa dopo l’uscita al secondo turno del Challenger 75 di Roma per mano di Jacopo Vasamì, il genovese è alla ricerca della miglior condizione per ottenere risultati che gli consentirebbero di scalare la classifica. Ha già ottenuto riscontri importanti nel Challenger 75 di Asunciòn, dove ha trionfato nel marzo scorso lasciando per strada un solo set.
Il prossimo avversario di Cadenasso non sarà di certo morbido, o l’ex numero 21 del mondo presente nei quarti di finale dell’Australian Open 2025 Lorenzo Sonego, o il sempre ostico Mattia Bellucci, con uno storico invidiabile nei Challenger di quest’anno.