ESCLUSIVA – ATP 250 Adelaide 2026: Arnaldi si cancella dalle qualificazioni, entra Nardi

Matteo Arnaldi non giocherà le qualificazioni dell’ATP 250 di Adelaide, liberando così un posto nel tabellone cadetto per Luca Nardi. Dopo l’esordio stagionale nelle qualificazioni di Brisbane, impreziosito dal successo in tre set su Hugo Gaston, il tennista ligure aveva poi rinunciato al turno decisivo contro Hijikata. Ufficialmente, alla base della scelta c’è un problema alla caviglia sinistra, lo stesso che lo ha successivamente costretto a desistere anche dall’esordio in main draw contro Daniel Altmaier, una volta rientrato da lucky loser.

Dopo aver tribolato con un infortunio al piede destro per tutto il 2025, Arnaldi aveva ribadito nell’intervista a Spazio Tennis l’intenzione di affrontare l’inizio di stagione con prudenza. Purtroppo questo ritiro sembra confermare il fatto che non sia pronto a competere al meglio. Ora il punto interrogativo si sposta sull’imminente Australian Open, in programma a Melbourne, proprio dove Arnaldi ha svolto la preparazione invernale insieme a Matteo Civarolo, rimasto al suo fianco e pronto ad affiancare il nuovo coach Marcel du Coudray.

Dopo la sconfitta di pochi giorni fa contro Chris Rodesch (7-6 6-2) al Challenger di Canberra, per Nardi si apre invece l’occasione di giocarsi l’accesso al primo main draw stagionale del circuito maggiore.