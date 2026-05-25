L’addio di Monfils a Parigi, Djokovic: “La tua vittoria più grande è la persona che sei”

“Amico mio, hai avuto una carriera incredibile. Sei una delle persone più simpatiche e amate del circuito, non esiste qualcuno a cui tu non piaccia. Questa è la tua vittoria più grande. La tua eredità resterà soprattutto come persona”. Così Novak Djokovic ha salutato Gael Monfils nel videomessaggio proiettato durante la cerimonia di addio sul Philippe-Chatrier al Roland Garros 2026. Il serbo ha voluto mettere in evidenza soprattutto l’aspetto umano del francese, amatissimo all’interno dello spogliatoio ATP.

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