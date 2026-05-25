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L’addio di Monfils a Parigi, Sinner: “Ci mancherai tantissimo”

By Lapo Castrichella
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Jannik Sinner a Montecarlo nel 2026
Jannik Sinner - Foto Jean Catuffe/DPPI/IPA Sport 2

“Ci mancherai tantissimo, soprattutto fuori dal campo e negli spogliatoi. Sono un tuo grandissimo fan e mi mancherai”. Così Jannik Sinner ha salutato Gael Monfils nel videomessaggio mandato durante la lunga cerimonia di addio andata in scena sul Philippe-Chatrier dopo la sconfitta del francese al primo turno del Roland Garros 2026

IL RACCONTO DELLA CERIMONIA COMPLETA 

 

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