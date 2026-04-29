Masters 1000 Madrid 2026, Jodar: “Sinner? È un grande giocatore. Non vedo l’ora di affrontarlo nella mia città”

“Sono super felice. È stata una partita dura. Qui tutti giocano molto bene, quindi ho dovuto dare il massimo per vincere questo match. Sono molto contento della mia prestazione”. È un Rafael Jodar su di giri quello che si presenta in conferenza stampa dopo il successo agli ottavi di finale contro Vit Kopriva per 7-5 6-0 nel Masters 1000 di Madrid 2026. Il baby prodigio iberico ha già dimostrato di avere tutti i presupposti per lottare ai vertici mondiali. Manca ancora un po’ di maturità, ma quando giochi sul terreno di casa e sulla superficie prediletta basta un attimo per scrivere la storia. E, dopo essere diventato il terzo giocatore spagnolo più giovane di sempre a raggiungere i quarti di finale nel Masters 1000 madrileno (dopo Rafael Nadal e Carlos Alcaraz), Jodar è pronto a regalarsi una sfida eroica sul Manolo Santana contro il numero 1 del mondo Jannik Sinner.

Il pensiero su Sinner

Proprio in vista del primo testa a testa con l’azzurro, il beniamino di casa non ha nascosto l’emozione: “Jannik è un grande giocatore. Sarà una bellissima partita domani e sono davvero entusiasta. Non vedo l’ora di affrontarlo per la prima volta domani qui a Madrid. È davvero emozionante giocare contro di lui per la prima volta qui nella mia città”.

Un’ammirazione per l’altoatesino a 360 gradi: “Penso che Jannik sia un grande giocatore nel complesso. Lo si vede in ogni partita che gioca: è sempre molto concentrato e con una grande mentalità, e credo che questo lo aiuti molto durante i match. Ovviamente ha un grande diritto, un grande rovescio. Nel complesso penso sia un grandissimo giocatore, quindi, se voglio fare bene domani, dovrò dare il massimo”.

L’atteggiamento di Jodar

Nonostante la giovane età, Jodar è già abituato a giocare sui grandi palcoscenici. Per il classe 2006 è fondamentale vivere il momento e concentrarsi al massimo su ogni singola partita: “Quando non pensi al futuro, ma vivi il presente e cerchi di dare il massimo nel match che stai giocando, penso che questa sia una delle chiavi per fare bene. Ovviamente ci saranno momenti in cui non giocherai così bene, ma proprio in quei momenti credo sia molto importante mantenere la stessa mentalità che avevi nelle altre partite in cui hai giocato meglio. Sì, penso che questa sia una cosa che faccio piuttosto bene”.