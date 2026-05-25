L’addio di Monfils a Parigi, Federer: “Giocare contro di te è sempre stato complicato”

“Bravo Gaël per il tuo percorso a Roland Garros e per tutta la tua carriera. È stato sempre un piacere condividere spogliatoi, allenamenti e campi con te. Giocare contro di te è sempre stato complicato”. Con questo messaggio Roger Federer ha voluto omaggiare Gael Monfils durante la cerimonia di addio andata in scena al Roland Garros 2026. Lo svizzero ha ricordato con affetto i tanti anni condivisi nel circuito ATP insieme al francese.

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