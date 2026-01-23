Australian Open 2026: Zverev passa su Norrie, bene de Minaur e Cerundolo

Prosegue il main draw dell’Australian Open 2026, arrivato alla sua sesta giornata. Nella notte sono andati in scena i match validi per l’accesso agli ottavi di finale. Seppur con qualche difficoltà, Alexander Zverev non sbaglia contro Cameron Norrie: 7-5 4-6 6-3 6-1 in favore del tedesco che, dopo aver conquistato il primo set ed essersi smarrito nel secondo parziale, rientra in partita lasciando solo le briciole al britannico negli ultimi due parziali. Sulla sua strada incrocerà Francisco Cerundolo, che elimina a sorpresa Andrey Rublev per 6-3 7-6(4) 6-3, concedendo appena tre palle break in tutto il match. Il beniamino di casa Alex de Minaur supera in tre set Frances Tiafoe (6-3 6-4 7-5) e, sommerso dall’incredibile supporto del pubblico della Rod Laver Arena, avanza al turno successivo con un solo set perso in tre match.
MEDVEDEV SI SALVA AL QUINTO SET
Daniil Medvedev rimonta la dura sfida con Fabian Marozsan. Dopo aver ceduto i primi due set, il russo reinserisce la marcia giusta, concedendo solamente otto game nei tre parziali conclusivi, con tanto di bagel nel quarto set, chiudendo i conti con il punteggio di 6-7(5) 4-6 7-5 6-0 6-3. Il suo percorso nel torneo lo porterà ora ad affrontare il giovane Learner Tien, che nell’edizione 2025 lo eliminò al secondo turno qui in Australia dopo cinque lunghi set. Nel rispettivo terzo turno, lo statunitense supera in tre set Nuno Borges (7-6(9) 6-4 6-2), eguagliando il suo miglior risultato in un Major. Ok Tommy Paul. L’americano approfitta del ritiro dopo due set (6-1 6-1) di Alejandro Davidovich Fokina per risparmiare energie in vista del match proibitivo di ottavi con Carlos Alcaraz. Problema al bicipite femorale sinistro per lo spagnolo, numero 14 del mondo, che sceglie di fermarsi al termine del secondo parziale.