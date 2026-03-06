WTA Indian Wells 2026, Venus Williams ai giornalisti: “Provate voi a giocare in queste condizioni”

Dopo la sua sconfitta contro Diane Parry al primo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2026, Venus Williams è apparsa particolarmente piccata in conferenza stampa. Dopo un paio di “No” secchi alle domande su altre tenniste, la statunitense si è soffermata soprattutto sulle condizioni di gioco di Indian Wells, prendendosela anche con i giornalisti. Anche quando le è stato chiesto cosa ne pensasse di Jessica Pegula e del suo impegno per il calendario, Venus è rimasta sul vago: “Non ne so molto. Penso sia normale che qualcun altro divenga una sorta di guida, sono contenta di sapere che sia lei”.

Giornalisti e condizioni

A proposito delle condizioni, Venus non le ha mandate a dire ai giornalisti che le avevano chiesto se potesse esserci ancora della “magia nella sua racchetta”. “In queste condizioni non ci si può fidare di niente, quindi dovresti scendere in campo, giocare con questo vento e poi dirmi se puoi creare magia o se riesci ad essere perfetto” ha detto la statunitense.

Williams è sembrata particolarmente contrariata dalle condizioni: “Non credo che oggi sia una giornata che si possa valutare davvero, le condizioni sono impossibili”. Inoltre, la vincitrice di 7 titoli Slam è sembrata molto infastidita da quello che, a detta sua, è il ripetersi di condizioni molto difficili: “Anche nella mia partita al WTA 250 di Austin le condizioni erano impossibili, ho giocato due partite difficilissime”. Insomma, si sono salvati solo i tifosi in questa conferenza: “Vi amo, grazie per il supporto. È divertente giocare per voi”.