L’addio di Monfils a Parigi, Nadal: “È stato un enorme piacere condividere tutti questi anni con te”

“Amico mio, è stato un enorme piacere condividere tutti questi anni con te. Ricordo la prima volta che ti ho visto quando eravamo bambini. Abbiamo avuto una carriera lunga e di successo. Congratulazioni per tutto e il meglio per il tuo futuro”. Con queste parole Rafael Nadal ha voluto rendere omaggio a Gael Monfils durante la cerimonia di addio organizzata dal Roland Garros 2026. Il maiorchino ha ricordato il lungo percorso condiviso con il francese, dai primi anni nel circuito fino alle tante sfide vissute sui più grandi palcoscenici del tennis mondiale.

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