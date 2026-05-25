Roland Garros 2026: Monfils lotta ma è out, Gaston chiude la carriera di Gael a Parigi

Gael Monfils saluta Parigi per l’ultima volta. Il 39enne – ex numero 6 del mondo – si arrende a Hugo Gaston nel derby francese di primo turno del Roland Garros 2026. Semifinalista nel 2008, il classe 1986 parigino cede in cinque set al connazionale con il punteggio di 6-2 6-3 3-6 2-6 6-0 in tre ore e 22 minuti di gioco. Condizioni durissime nella capitale francese, con caldo e umido dalla mattina alla sera. Sia Monfils che Gaston non sono apparsi al meglio nel corso del match, ma a spuntarla è stata la freschezza del 25enne numero 118 ATP, che al secondo turno si scontrerà con la testa di serie numero 25 Francisco Cerundolo.