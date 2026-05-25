Chi è Yibing Wu, avversario di Flavio Cobolli al secondo turno del Roland Garros

Sarà Wu Yibing, attuale n.92 ATP, l’avversario di Flavio Cobolli al secondo turno del Roland Garros 2026. L’azzurro, dopo aver superato nel derby tutto italiano Andrea Pellegrino in tre set, si prepara ora ad affrontare il tennista cinese, già battuto nei quarti di finale dell’ATP 500 di Acapulco proprio in questo 2026, torneo poi vinto dal romano. In quell’occasione si giocava però in condizioni completamente diverse: cemento outdoor, grande caldo e tanta umidità, superficie sulla quale Wu riesce a esprimere il suo miglior tennis.

Ma chi è realmente Wu Yibing?

Nato il 14 ottobre 1999 a Hangzhou, è sicuramente una delle storie più particolari e affascinanti del tennis asiatico moderno. Da junior è stato uno dei talenti più promettenti del panorama mondiale: n.1 del ranking ITF junior e campione allo US Open Junior 2017, diventando rapidamente uno dei prospetti su cui il tennis asiatico aveva riposto le maggiori speranze.

Nel 2023 è entrato nella storia diventando il primo tennista cinese a vincere un titolo ATP, trionfando all’ATP 250 di Dallas. In quella settimana batté anche Taylor Fritz, diventando il primo cinese capace di superare un top 10 ATP, prima di battere in finale John Isner annullando anche un match point. Sempre nel 2023 raggiunse il suo best ranking di numero 54 del mondo e, insieme a Zhang Zhizhen, è stato per anni il volto del tennis maschile cinese nel circuito maggiore.

GLI INFORTUNI

La sua carriera, però, è stata pesantemente condizionata dagli infortuni. Tra il 2019 e il 2021, proprio negli anni del passaggio dal circuito junior al professionismo, Wu sparì praticamente dal circuito per quasi tre anni. Durante il periodo del Covid-19 rimase in Cina giocando esclusivamente tornei nazionali, mentre nel corso degli anni ha dovuto convivere con numerosi problemi fisici: operazione al gomito nel 2020, oltre a continui problemi a schiena, spalla, polso e piede.

Nel 2022 arrivò la grande ripartenza, con una straordinaria cavalcata che lo portò dalle qualificazioni dello US Open fino al terzo turno, dove affrontò Daniil Medvedev. Quella stagione gli permise di chiudere vicino alla top 100, ponendo le basi per il definitivo salto del 2023. Tuttavia anche negli anni successivi è spesso mancata continuità proprio a causa dei tanti stop fisici: nel 2024 ripartì addirittura oltre la posizione numero 500 del ranking ATP.

COME GIOCA WU

Dal punto di vista tecnico Wu è un giocatore estremamente offensivo. Ama comandare da fondo campo, possiede un dritto molto pesante e rapido, colpisce bene in anticipo e sul cemento riesce a esprimere il suo tennis migliore. Risponde spesso molto vicino alla linea di fondo ed è dotato anche di un buon servizio nonostante un’altezza non particolarmente elevata per gli standard ATP, circa 1,83 m.

Agli Australian Open 2026 è tornato anche a vincere una partita Slam, superando Luca Nardi al primo turno. La sensazione è che il cinese abbia ancora espresso soltanto una parte del proprio potenziale, ma allo stesso tempo la sua carriera racconta anche una grande forza mentale, considerando la capacità di rialzarsi continuamente dopo i tanti problemi fisici affrontati.

Per Cobolli si tratta quindi di una sfida nella quale partirà favorito sulla terra battuta, ma attenzione comunque alla pericolosità di Wu, vera mina vagante del tabellone e giocatore capace, con il suo tennis aggressivo, di mettere in difficoltà chiunque quando riesce a trovare continuità e fiducia.