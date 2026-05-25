Roland Garros 2026, Ruud sopravvive al caldo: “Non vedevo la pallina, temperatura corporea alta”

“Mi sentivo stanco e mi sentivo malissimo alla fine del terzo e del quarto set. Non riuscivo a vedere la palla e avevo una temperatura corporea alta. Non volevo ritirarmi e andare a casa, avrei preferito prendere un 6-0”. Così Casper Ruud, nell’intervista in campo, dopo aver superato il primo turno del Roland Garros 2026 con Roman Safiullin. Battaglia di cinque set vinta dal norvegese, che tra terzo e quarto parziale ha accusato un pesante calo fisico, ma è riuscito a spuntarla 6-2 7-6(5) 5-7 0-6 6-2 in tre ore e 52 minuti di gioco.