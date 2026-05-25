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Roland Garros 2026, Ruud sopravvive al caldo: “Non vedevo la pallina, temperatura corporea alta”

By Tommaso de Laurentiis
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Casper Ruud
Mandatory Credit: Photo by Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire/Shutterstock (15448070m) Iga Swiatek and Casper Ruud (in photo) during a mix doubles match against Madison Keys and Frances Tiafoe at the 2025 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on Tuesday August 19, 2025 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City. JAVIER ROJAS/PI Iga Swiatek And Casper Ruud Vs. Madison Keys And Frances Tiafoe At The 2025 US Open - Mix Doubles, Flushing Meadows, New York, USA - 19 Aug 2025

“Mi sentivo stanco e mi sentivo malissimo alla fine del terzo e del quarto set. Non riuscivo a vedere la palla e avevo una temperatura corporea alta. Non volevo ritirarmi e andare a casa, avrei preferito prendere un 6-0”. Così Casper Ruud, nell’intervista in campo, dopo aver superato il primo turno del Roland Garros 2026 con Roman Safiullin. Battaglia di cinque set vinta dal norvegese, che tra terzo e quarto parziale ha accusato un pesante calo fisico, ma è riuscito a spuntarla 6-2 7-6(5) 5-7 0-6 6-2 in tre ore e 52 minuti di gioco.

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