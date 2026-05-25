Roland Garros 2026: medical timeout per Ruud contro Safullin

Medical timeout per Casper Ruud nel corso del match con Roman Safiullin, sfida valida per il primo turno del Roland Garros 2026. Problemi di pressione per il tennista norvegese, che ha richiesto l’intervento del medico nel corso del quarto set contro il russo. Ruud ha vinto i primi due set 6-2 e 7-6 per poi perdere il terzo 5-7 con cinque match point non sfruttati. La speranza è che non arrivi il ritiro per il norvegese.

PROBLEMI PER SAFIULLIN CONTRO RUUD

AGGIORNAMENTO 20.55 – Chiude Ruud 6-2.

AGGIORNAMENTO 20.50 – Ruud tiene il servizio, 5-2.

AGGIORNAMENTO 20.46 – Safiullin tiene, 4-2.

AGGIORNAMENTO 20.41 – 4-1 Ruud.

AGGIORNAMENTO 20.39 – C’è il break di Ruud, 3-1.

AGGIORNAMENTO 20.32 – Ruud tiene il servizio e va al cambio campo avanti sul 2-1.

AGGIORNAMENTO 20.29 – È tornato a correre bene in avanti Ruud. Safiullin salva palla break e si aggancia sull’1-1.

AGGIORNAMENTO 20.24 – Ruud tiene il servizio, 1-0.

AGGIORNAMENTO 20.23 – Ruud non al top ma sicuramente in una condizione più rassicurante di qualche minuto fa.

AGGIORNAMENTO 20.22 – Si riparte con Ruud al servizio.

AGGIORNAMENTO 20.17 – Al momento entrambi i giocatori sono negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO 20.15 – Ruud non riusciva praticamente a correre, anche Safiullin non è al meglio fisicamente ed è riuscito a salvarsi solo con il servizio.

AGGIORNAMENTO 20.14 – Safiullin chiude il quarto set 6-0, si va al quinto set con entrambi i giocatori che vanno negli spogliatoi per il toilet break.

AGGIORNAMENTO 20.12 – Sia Ruud che Safiullin hanno difficoltà a muoversi, il russo si aggrappa al servizio.

AGGIORNAMENTO 20.11 – Si riparte con Safiullin al servizio sul 5-0.

AGGIORNAMENTO 20.06 – Medical timeout richiesto da Safiullin per un problema al quadricipite.

AGGIORNAMENTO 20.05 – Break Safiullin e 5-0.

AGGIORNAMENTO 20.03 – Completamente fermo Ruud, 4-0 Safiullin.

AGGIORNAMENTO 20.01 – Ulteriore consulto medico per Ruud, ma i crampi non possono essere trattati.

AGGIORNAMENTO 20.00 – Inizia ad accennare dei crampi Ruud, doppio break per Safiullin e 3-0.

AGGIORNAMENTO 19.59 – Safiullin tiene il servizio, 2-0

AGGIORNAMENTO 19.57 – Il gioco riprende con Safiullin al servizio sull’1-0 nel quarto set