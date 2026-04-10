Masters 1000 Monte-Carlo 2026: Alcaraz strapazza Bublik ed è in semifinale

Carlos Alcaraz domina Alexander Bublik e accede alla semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Prestazione concreta del campione in carica che – escluso un passaggio a vuoto di tre game nel primo set – concede le briciole al kazako, archiviando la pratica in un’ora e tre minuti di gioco con il punteggio di 6-3 6-0. Smaltito il buco nell’acqua di Miami, lo spagnolo torna in una semifinale ‘1000’, la seconda del 2026 dopo quella persa a Indian Wells contro Daniil Medvedev. Il 22enne di Murcia centra la vittoria numero 300 in carriera nel circuito maggiore, mette in fila il 16esimo successo sulla terra battuta e raggiunge la 14esima semifinale a livello ‘1000’ prima di compiere i 23 anni: meglio di lui solamente Novak Djokovic e Rafael Nadal con 17 e 25 semifinali prima di spegnere le 23 candeline. “Sono riuscito subito a togliere il servizio a Sasha, ma poi ho perso un po’ di lucidità. Mi sono salvato in un paio di situazioni complesse e ho ritrovato fiducia. Penso di aver giocato una partita solida contro un giocatore anarchico come lui”, le parole, nell’intervista in campo, di Alcaraz, che si giocherà un posto in finale con il vincente della sfida tra Alex de Minaur, testa di serie numero 5, e l’idolo di casa Valentin Vacherot.

LA PARTITA

Avvio di primo set problematico per Bublik, che infila tre gratuiti di dritto e si trova subito sotto di un break sul’1-0. Alcaraz conferma il vantaggio al servizio per il 2-0 dopo sei minuti. Nel terzo gioco Bublik salva tre palle del 3-0 e riesce a rimanere agganciato al set sul 2-1. Alcaraz accusa il colpo e riporta il kazako in partita subendo il break del 2-2. Lo spagnolo rischia di trovarsi sotto di un break, ma esce da un complesso sesto game (3-3) con qualche dritto imprendibile per Bublik. Superato il momento di affanno, arriva un’altra spallata di Alcaraz che – con un parziale di 4-0 – chiude 6-3 in 36 minuti un altalenante primo set.

Bublik torna a faticare al servizio e subisce un sanguinoso break in apertura di secondo set. A differenza del primo parziale, Alcaraz non stacca la spina e allunga sul 3-0. Il kazako esce dalla partita e cede nuovamente il servizio, spedendo lo spagnolo sopra 5-0. Alcaraz completa il set perfetto rifilando un pesante bagel a Bublik in 27 minuti.