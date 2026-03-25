WTA 1000 Miami 2026: Coco Gauff firma un altro record

La prima parte di stagione di Coco Gauff non è stata del tutto soddisfacente: i risultati migliori restano i quarti di finale agli Australian Open e la semifinale a Dubai, in entrambi i casi con sconfitta contro Elina Svitolina. Tuttavia, grazie al successo su Sorana Cirstea negli ottavi del WTA 1000 di Miami, ha raggiunto un traguardo importante, soprattutto considerando la sua giovane età: è riuscita infatti a centrare almeno i quarti di finale in tutti i tornei WTA 1000.

La prima apparizione ai quarti di finale risale al 2021, a Dubai, quando – a neanche diciassette anni – è stata sconfitta dalla svizzera Jil Teichmann in due set. Qualche mese dopo, agli Internazionali d’Italia, a Roma, ha conquistato la semifinale ma non è riuscita a superare l’ostacolo Iga Swiatek. Nella stessa annata a Montreal ha raggiunto i quarti di finale, dove è stata battuta da Camila Giorgi, futura vincitrice dell’evento.

Nel 2022 ha ottenuto due ottimi riscontri: i quarti di finale a Doha, dove l’allora numero 6 del mondo, Maria Sakkari, l’ha sconfitta con un doppio 6-3, e i quarti a Guadalajara, torneo diventato di categoria 500 dal 2024, piegata da Viktoryja Azaranka in tre combattuti set.

L’anno successivo ha aggiunto tre ulteriori tasselli di questo percorso: i quarti ad Indian Wells, la semifinale di Pechino (vinto l’anno successivo) e la vittoria di Cincinnati, in finale con Karolina Muchova, per il suo primo titolo a livello 1000.

Nel 2024 è giunta in semifinale a Wuhan, dove è stata sconfitta in rimonta dalla numero uno del mondo Aryna Sabalenka, stesso avversario a cui ha dovuto cedere il passo in finale a Madrid lo scorso anno.

Tra record e opportunità di classifica

Coco Gauff è la giocatrice che, all’età di ventidue anni e dodici giorni, ha conquistato più vittorie (79) nelle sfide a livello 1000 sul cemento. Avrà, inoltre, l’opportunità di tornare al terzo posto nel ranking mondiale, dopo appena due mesi, se dovesse superare in semifinale a Miami Karolina Muchova.