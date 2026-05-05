Rybakina scettica sul boicottaggio: “Onestamente non so, già in passato se ne parlava”

“Boicottaggio? Se ne parlava anche nel passato, ma non è mai successo. Onestamente non so, se la maggioranza fosse d’accordo non sarebbe un problema”. Elena Rybakina, durante la conferenza stampa degli Internazionali BNL d’Italia 2026, ha preso le distanze dall’ipotesi di boicottaggio degli Slam, ventilata in questi giorni e appoggiata, tra gli altri, anche da Jasmine Paolini. “Credo che il miglioramento necessario non riguarda solo gli Slam, abbiamo anche un problema di tasse” ha aggiunto la kazaka, estendendo il problema non solo agli Slam.

Tennis giocato e superfici

Per quanto riguarda il tennis giocato, invece, Rybakina ha parlato delle sue condizioni fisiche, spiegando di aver riscontrato alcuni problemi al WTA 1000 di Madrid: “Spero di sentirmi meglio, settimana scorsa ho faticato molto con l’allergia. Devo vedere giorno dopo giorno come mi sento, fisicamente abbiamo fatto una buona preparazione”. Ciò che certamente cambierà tra Madrid e Roma sono le condizioni di gioco dato che si abbandona l’altura che caratterizza il 1000 madrileno: “La palla vola molto meno qua, le condizioni sono diverse rispetto a Madrid ma ho ancora un paio di giorni per adattarmi“.

Infine la due volte campionessa Slam ha espresso una preferenza riguardo alle superfici di gioco: “Sulla terra ho molta fiducia perché ho giocato moltissimo su questa superficie, anche da Junior. Però credo che per me sia un po’ troppo lenta, preferisco l’erba anche se i miei risultati dicono che posso giocare bene dappertutto”.